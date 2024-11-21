К нацпроекту «Производительность труда» присоединились 18 столичных отелей

За шесть месяцев участникам нацпроекта удалось повысить эффективность бизнес-процессов на 40 процентов, ускорить выполнение работ на 29 процентов, а также снизить излишние запасы расходных материалов и продуктов почти на 40 процентов.

© Mos.ru

18 московских отелей оптимизируют бизнес-процессы с помощью национального проекта «Производительность труда». Первые семь участников уже завершили активную фазу нацпроекта и смогли более чем на 40 процентов повысить эффективность работы. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

«Инструменты нацпроекта универсальны для любой отрасли и могут продуктивно применяться в самых разных сферах — от производства до туризма. Отели участвуют в нацпроекте “Производительность труда” с весны этого года. В октябре первые семь из них завершили пилотные проекты, в ходе которых с помощью бережливых технологий совершенствовали управление бизнесом, персоналом, ресурсами и оптимизировали деятельность различных служб. За шесть месяцев участникам удалось повысить эффективность бизнес-процессов на 40 процентов, ускорить выполнение работ на 29 процентов, а также снизить излишние запасы расходных материалов и продуктов почти на 40 процентов», — отметила Мария Багреева.

Одна из сетей апарт-отелей благодаря нацпроекту на 20 процентов сократила срок сервисного обслуживания номеров. Компания разработала чек-листы качества для службы клининга, внедрила стандарты хранения и использования расходных материалов, перераспределила обязанности между персоналом, обслуживающим номера. Это позволило сократить длительность уборки одного номера на 19 процентов — с 55 до 45 минут, а также уменьшить время, необходимое для получения расходных материалов, и количество инспекций номеров.

Еще в одной гостинице с помощью инструментов бережливого производства улучшили процесс организации шведского стола. Эксперты нацпроекта помогли оптимизировать работу кухни: зонировали пространство, внедрили автономное обслуживание оборудования, разработали стандарты приготовления блюд и фиксированное меню. Это позволило ускорить процесс сервировки, снизить простои и сократить перерасход продуктов. В результате время подготовки блюд на шведскую линию к завтраку уменьшилось на четыре часа 38 минут. Процесс организации шведского стола стал быстрее на 19 процентов: теперь весь цикл — от выдачи задания на приготовление блюд до составления отчетности шеф-поваром о списании продуктов — занимает 19,5 часа вместо 24 часов. Неиспользуемые запасы продуктов за полгода сократились на 14 процентов — с 720 до 620 килограммов.

Бизнес-отель категории «пять звезд» оптимизировал процесс снабжения кухни продуктами с коротким сроком хранения. При помощи экспертов нацпроекта компания внедрила адресное хранение в холодильной камере, разработала единый бланк заказа и стандарты приемки продукции, а также изменила систему поставок. Это позволило сократить потери времени при перемещении сырья и упростить взаимодействие между внутренними службами. В результате за шесть месяцев процесс снабжения скоропортящимися продуктами стал быстрее на треть, и теперь весь цикл — от анализа загрузки отеля до размещения заказа на кухне — занимает 23,3 часа вместо 35 часов. Эффективность операций по снабжению повысилась на 11 процентов, количество заявок на пополнение продуктов уменьшилось на 86 процентов.

В ближайшие два с половиной года отели продолжат самостоятельно внедрять бережливые технологии и повышать свою эффективность.

«Москва активно привлекает туристов насыщенной программой фестивалей, развитой инфраструктурой, богатой историей. Но образ города в глазах путешественников всегда тесно связан с качеством услуг, которые они получают, в том числе непосредственно в отелях. К 2030 году объем турпотока в Москву должен достичь отметки 52 миллиона человек, что станет дополнительным вызовом для гостиничного сектора. Поэтому активное участие столичных отелей в нацпроекте “Производительность труда” особенно важно сейчас. Оптимизация рабочих процессов позволит бизнесу лучше справиться с растущей загрузкой», — добавил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Сферу туризма включили в нацпроект «Производительность труда» в октябре 2023 года. Правительство Российской Федерации по просьбе столичных властей расширило число отраслей — участников нацпроекта для регионов, которые реализуют его за счет собственных средств.

Как сообщил Сергей Собянин, за 2,5 года участниками национального проекта «Производительность труда» в Москве стали 419 предприятий.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).