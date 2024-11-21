Их жители переезжают в 16 новостроек в девяти районах округа.

© Mos.ru

Более 40 домов начали расселять по программе реновации в ВАО с начала года. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего в ВАО предстоит расселить 1062 дома. В новые квартиры переселятся около 210 тысяч жителей.

«В этом году программа реновации наиболее активно реализуется именно на востоке столицы. Там к переселению приступили жители 43 старых домов. В Гольянове начали расселять 13 домов, в Измайлове и Перове — по шесть пятиэтажек, а в Новогирееве — пять зданий. Для жителей подготовили квартиры в 16 новостройках по программе реновации. Они находятся в девяти районах на востоке Москвы», — рассказал Владислав Овчинский.

Участники программы реновации получают равнозначные квартиры в современных жилых комплексах. Во дворах новостроек высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, обустраивают зоны отдыха, оборудуют детские и спортивные площадки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Гольянове в программу реновации включен 101 дом. В новые квартиры переедут 25,3 тысячи горожан.

Программу реновацииутвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.