Каток в Парке Горького откроется 29 ноября

Посетителей ждут ледовые аллеи, праздничная иллюминация, теплые пункты проката, кафе и фуд-корты, а также концерты, хоккейные матчи, бесплатные тренировки, встречи с актерами и режиссерами.

Парк Горького открывает 93-й ледовый сезон. Большой каток начнет здесь работать 29 ноября, а торжественная церемония открытия состоится 1 декабря в 18:00. Что готовят для гостей в этом году — в материале mos.ru.

Ледовые аллеи и авторская музыка

Каток займет более 16 тысяч квадратных метров, на нем воссоздадут атмосферу небольшого города. На коньках можно будет прокатиться вокруг чаши Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Гостей ждет яркая иллюминация, центральным элементом которой станет пирамида из двух десятков лайтбоксов в чаше фонтана. На ее гранях будут транслировать изображения, связанные с темой зимы.

Аллеи объединят теплые павильоны проката. В них можно будет арендовать коньки от 25-го до 48-го размера, а также отдохнуть, согреться, приобрести сувенирную продукцию или взять свежий выпуск газеты «Первая парковая».

В новом сезоне парк продолжит традицию концертов в «Медиарубке» — прозрачной студии возле центрального павильона проката. По выходным здесь будут выступать молодые исполнители и диджеи, их музыку услышат все посетители катка. За анонсами можно следить в официальном телеграм-канале парка.

Посетить детский каток и поиграть в хоккей

В этом сезоне для посетителей снова откроется детский каток, где для юных фигуристов по выходным будут проводить анимационные программы с участием персонажей популярных мультфильмов. Любители активных игр смогут арендовать хоккейную коробку для дружеских или профессиональных матчей. Здесь же организуют уроки по фигурному катанию.

Особое внимание будет уделено социальным проектам на катке и в парке. Инклюзивные мероприятия начнутся уже 8 декабря. На хоккейной площадке пройдут мастер-классы и показательные игры по следж-хоккею, в которых примут участие дети с особенностями опорно-двигательного аппарата.

Угощения и горячий чай

На катке будут работать несколько кафе и фуд-кортов, в которых можно согреться горячим чаем и полакомиться пончиками и чуррос.

На центральной аллее организуют поп-ап-пространство, где гостям предложат отдохнуть и сделать фотографию на память. Фуд-корт с согревающим костром, подогреваемыми скамейками и новогодней почтой разместится на площадке «Очаг». В центральной части катка появится теплый домик: в нем можно согреться, выпить теплые напитки и принять участие в розыгрыше призов.

Как в кино

В этом сезоне вдохновением для оформления катка стали работы Александра Дейнеки, хранящиеся по соседству с Парком Горького, в Государственной Третьяковской галерее. Решение для визуальной концепции выбрано неслучайно: в 2024 году отмечают 125-летний юбилей со дня рождения художника-соцреалиста.

Темой программы мероприятий станет кино, а изображения кинопленки украсят павильоны катка. Посетителей ждут встречи с актерами и режиссерами, презентации крупных кинопроектов и показ фрагментов из предстоящих премьер. Всю зиму на катке можно будет услышать анонсы событий и важные информационные объявления, озвученные заслуженным артистом России Сергеем Чонишвили.

За аркой главного входа разместится совместная с Музеем кино выставка о жизни и творчестве братьев Стенбергов: в 2024 году отмечают 125-летие со дня рождения Владимира, а в 2025-м такой же юбилей отпразднуют в честь младшего брата Георгия. Они занимали должность главных художников парка с 1928 по 1932 год. Зрители смогут познакомиться с авангардными киноплакатами, созданными братьями для советских кинокомпаний.

На Ленинской площади перед центральным павильоном проката появятся световые конструкции в форме ландышей, полюбившиеся посетителям прошлой зимой. Это отсылка к проекту братьев Стенбергов. Фонари стали одним из символов парка, их можно увидеть на кадрах популярных отечественных фильмов и архивных фотографиях.

На сеанс по выгодному тарифу

Покататься на коньках можно со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00, понедельник — технический день. Утренний сеанс заканчивается в 15:00, вечерний начинается в 17:00, в перерыве специалисты будут проводить обработку льда.

Билеты на каток будут продавать только онлайн на сайте Парка Горького. На детский каток можно будет попасть по выгодному тарифу «Семейный». Рядом с хоккейной коробкой откроется павильон повышенной комфортности. Посетителям также будут доступны платные услуги проката и заточки коньков.