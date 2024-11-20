В центре Москвы пройдет парад Дедов Морозов

Парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в рамках проекта "Зима в Москве" на центральных улицах столицы. Об этом сообщила журналистам зампредседателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Мария Головченко.

"Парад Дедов Морозов будет организован на центральных улицах Москвы, к ним присоединятся и Снегурочки, <...> будет интересно", - сказала она.

По словам Головченко, также в рамках проекта пройдет новогодний хоровод "Обними Москву".

"В этом нам поможет и наш департамент культуры <...>, который предоставил нам интересную локацию и поставил там добрую большую елку - в Коломенском, мы ее обнимем, сделаем там большой хоровод своей молодежью", - добавила она.

Также ожидается автопробег новогодних машин и карнавал елочных игрушек на катке ВДНХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные зимние фестивали объединят в единый проект - "Зима в Москве". В общей сложности, с 1 декабря планируется открыть свыше 1,9 тыс. локаций в разных точках столицы.