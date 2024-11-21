В Люблине завершено строительство дома по программе реновации

Дом находится в районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой и сетью общественного транспорта.

В районе Люблино построили жилой комплекс по программе реновации. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новое здание возвели по адресу: улица Ставропольская, дом 1.

«Это вторая новостройка в районе Люблино, которую сдали этой осенью. Односекционное 13-этажное здание рассчитано на 80 квартир. Общая площадь дома составляет более восьми тысяч квадратных метров, из которых жилая часть — 4,5 тысячи квадратных метров. В подземном паркинге предусмотрено 52 машино-места. Дом построен в районе с развитой социально-бытовой инфраструктурой и сетью общественного транспорта», — сообщил Владислав Овчинский.

Первый этаж здания сделали нежилым, здесь оборудовали помещения для консьержа и колясочные, а в будущем откроют магазины, пункты выдачи товаров или другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Фасад дома выполнен из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На нем установили корзины для кондиционеров. Входные группы оформили витражом.

Придомовую территорию озеленили. Здесь обустроили спортивную и детскую площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зону отдыха.

«Все этапы возведения дома на Ставропольской улице проходили под контролем Мосгосстройнадзора. Всего было проведено девять контрольно-надзорных мероприятий. Специалисты оценивали качество строительных работ и применяемых материалов. В результате итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов для переселения по программе реновации, включено 22 новые площадки.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по скорости и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.