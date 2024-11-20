Кислотно-зеленой речкой в Москве займутся экологи

Кислотно-зеленой речкой, которую заметили под Раменским, займутся экологи. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Подмосковья.

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Об обнаружении придорожного канала со странной кислотно-зеленой водой в деревне Кузнецово сообщили местные жители накануне. Инспекторы эконадзора организовали выезд и провели контрольное мероприятие.

В ходе осмотра специалисты установили, что сброс неизвестной жидкости происходил с земельного участка, на котором ведет деятельность компания, занимающаяся оптовой торговлей и сдачей в аренду складских помещений. Установлено, что сброс произошел в процессе ремонта зданий, а сама жидкость представляет собой смесь воды и органического флуоресцентного красителя. Его использовали при гидроиспытании кровли.

Компания обязалась устранить причину сброса и привести земли в порядок в ближайшее время.

Инспекторы эконадзора добавили, что кислотно-зеленая вода не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Ситуацию оставили на контроле.

Ранее Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило жителей нескольких городских округов региона о неблагоприятных метеоусловиях из-за для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе I степени опасности.