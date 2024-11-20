В Москве начался снегопад

Снег начался в Москве. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 20 ноября в четверг в российской столице выпадет до 50% от месячной нормы осадков, сообщает РИА «Новости».

Порывы ветра могут достигать штормовых – 20 метров в секунду. Кроме того, синоптик отметил, что возможно падение деревьев. При этом погода будет очень теплой. Ночью температура воздуха ожидается не ниже плюс 6 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до плюс 9. Данные значение соответствуют октябрьской климатической норме и на семь градусов теплее многолетних показателей ноября.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что этот день в Москве может стать самым дождливым в ноябре. Погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом. Но в его систему поступит порция тепла от циклона с Украины, поэтому система атмосферных фронтов будет сложной. И погода тоже.