Близкая к рекордной температура зафиксирована в Москве

Перед надвигающейся на Москву непогодой в городе установилась рекордно теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в разных районах столбики термометров показывают до от 8 до 10 градусов, что характерно для октября.

"Москва сейчас находится в теплом секторе циклона... воздушные массы приносят очень теплую погоду. По всей видимости, рекорд сегодня не будет превзойден, но все равно очень высокая температура, она примерно на семь градусов выше нормы", – сказал Вильфанд.

При этом уже к вечеру похолодает до 0 градусов, а ночью – до минус 2 градусов. В пятницу днем ожидается не выше 2 градусов. Синоптик также предупредил о ветре с порывами до 25 метров в секунду и дожде, который будет постепенно трансформироваться в мокрый снег.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой за всю метеоисторию для 21 ноября. Температура на опорной столичной станции ВДНХ показала плюс 6,1 градуса, что соответствует многолетним показателям сентября и превышает климатическую норму на 9 градусов.

Прежний ночной рекорд тепла для 21 ноября был зафиксирован в 2015 году, когда столбики термометров показывали плюс 3,8 градуса.

Тем не менее, по прогнозам метеорологов, сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами 20–25 метров в секунду будут накрывать Москву до 03:00 22 ноября. Пик штормового ветра наступит с 17:00 до 22:00 21 ноября.

В связи с этим желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого. Предупреждение будет действовать до 03:00 22 ноября.

ЦОДД призвал водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.