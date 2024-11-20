Московские власти рассказали о почти нулевой безработице

В Москве не осталось желающих стать безработными. Это мнение первого замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Александры Александровой, передает РБК. Она заявила: «Сейчас людей, которые приходят, и мы им присваиваем статус безработных с выплатой пособий, вообще нет. Может быть, на весь город есть 10 тысяч людей, которым необходимо присвоить такой статус, но скорее как некую льготу».

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Александрова также сказала, что в шутку предлагала мэру Сергею Собянину закрыть центр службы занятости, потому что его услуги никому не нужны.

Официально безработными в Москве признаны 13 тысяч человек. Как относиться к этим данным? Рассуждает замдиректора департамента подбора персонала компании UNITY Болеслав Каленский:

Болеслав Каленский, замдиректора департамента подбора персонала компании UNITY: «Безработица присутствует, но она на рекордно низком уровне. Если мы ссылаемся на данные Росстата, когда проводится выборка, опрашиваются 7-10 тысяч. На основе этих данных делается статистика. В статистике указаны люди, которые не имеют работу и, соответственно, зарегистрированы на бирже труда. Как мы знаем по практике, далеко не каждый человек тут же идет на биржу труда, потому что своими силами старается в кратчайшие сроки пройти конкурсы, собеседования и трудоустроиться. Сложно не найти работу. Может быть, будут условия несколько другие, но безработным остаться достаточно сложно в нынешней ситуации. Низкая безработица на самом деле не очень хорошо. С одной стороны, возвращаясь к данным статистики, норма устойчивой безработицы — это 4-5%. Что ниже 4%, это уже, по сути, нехватка рабочей силы. А нехватка рабочей силы — дефицит кадров. А дефицит кадров влечет за собой повышение зарплат, потому что сотрудников пытаются перекупить, замотивировать работать либо в данной компании, либо удержать. Повышение заработной платы автоматически влечет за собой инфляцию. Инфляция влечет за собой повышение ключевых ставок по кредитным условиям. Поэтому дефицит кадров и рекордные безработицы — это не очень хорошо».

По оценкам Международной организации труда, уровень безработицы в столице — 0,9%. А уровень регистрируемой безработицы — еще ниже, 0,18%, пишет ТАСС со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения Москвы. При этом на одного соискателя приходится более 25 предложений о работе.