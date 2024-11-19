В Москве появятся еще шесть турбокольцевых перекрестков

К 13 уже существующим турбокольцевым перекресткам на московских дорогах в следующем году добавятся еще шесть - их адреса уже определены. В перспективе "турбоколец" будет становиться все больше - опыт такой организации движения столичные власти признали успешным.

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Напомню, "турбированную" разметку в Москве стали наносить на круговых перекрестках еще несколько лет назад. Она отличается от обычной заранее заданной траекторией движения по полосам- еще подъезжая к кругу, вы видите по разметке, какую полосу вам нужно занять. Например, если вам нужен второй съезд с кольца, то занимаете правую полосу, а если третий, то левую. "На таких перекрестках аварийность снижается на 15 процентов, а водители проезжают участок быстрее, без лишних перестроений", - говорит заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Причем для создания "турбокругов" не нужны ни строительство развязок, ни перекладывание коммуникаций и долгие годы - как правило, все преобразования сводятся к нанесению новой разметки. Основная часть работы ведется в кабинетах во время проектирования, поэтому схему движения меняют быстро, не создавая заторов и неудобств водителям.

Помимо снижения аварийности благодаря переразметке ка кольцах вырастает и скорость - примерно на 10 процентов. Дело в том, что водители чувствуют себя увереннее, заранее зная, как им двигаться. На обычных же кольцевых перекрестках постоянно возникает путаница - вот вы по правой полосе едете дальше по кругу, а машина с левой норовит свернуть направо и едва в вас не врезается. Не случайно правила проезда кольцевых перекрестков уже несколько раз меняли на федеральном уровне, что, впрочем, только внесло еще больше путаницы.

В этом году в Москве сделали три "турбокольца" - на перекрестке улиц Саянской и Сталеваров, на площади Соловецких Юнг и на перекрестке Онежской и Фестивальной улиц. На последнем в прошлом году произошли две автоаварии с пострадавшими. После нанесения новой разметки не зафиксировали ни одного ДТП. И это неудивительно. Раньше, подъезжая к перекрестку по Онежской улице, водители видели стандартную в таких случаях разметку - поворот направо с обеих полос. Но эта разметка отчасти бессмысленна - впереди круг, кроме как направо на нем сразу никуда не повернуть. А теперь разметка говорит - если вам направо или прямо, то перестройтесь на правую полосу, а если налево или прямо, то налево. В такой ситуации перестраиваться на самом круге будет не нужно.

Благодаря переразметке аварийность на кругах снижается на 15 процентов, а водители проезжают их быстрее, без лишних перестроений

Еще шесть турбокольцевых перекрестков организуют в наступающем году. Они появятся на площадях Ромена Роллана и Академика Курчатова, в Трикотажном проезде и на Пресненском Валу, а также на пересечениях улиц Таллинская - Кулакова и Городецкая - Салтыковская. Все эти пересечения довольно загруженные и нередко формируют заторы - новая разметка должна ускорить на них движение и в принципе сделать их интуитивно понятными для водителей.

Кстати

С 16 ноября в Москве заработали новые выделенные полосы для общественного транспорта в районах Коньково, Пресненский, Кунцево и Таганский. По словам Максима Ликсутова, новые выделенки охватывают 32 городских и областных маршрута, на которых пассажиры совершают более 170 тысяч поездок в рабочий день. Автомобилистам при этом стоит быть внимательными - выезд на автобусную полосу чреват штрафом в 3000 рублей.