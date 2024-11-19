В Москве начала работать почта Деда Мороза

В Москве 18 ноября заработала почта Деда Мороза - по всему городу появились более 150 ярких почтовых ящиков, в которые любой желающий может бросить послание зимнему волшебнику.

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Открывается новогодняя почта в городе уж в седьмой раз. 18 ноября как дату открытия выбрали неслучайно - это день рождения Деда Мороза. Узнать почтовые ящики просто - на них написано "Московская усадьба Деда Мороза". Именно туда будут регулярно доставлять праздничную корреспонденцию.

В столичной мэрии рассказали, что впервые в этом году почтовые ящики появились на территории Московского зоопарка, парка "Зарядье", Музея космонавтики, в "Москвариуме", Культурном центре ЗИЛ, парке развлечений "Сказка". "Кроме того, отправить письмо зимнему волшебнику можно будет из международного аэропорта Шереметьево. Здесь, как и в прошлом году, установят ящики красного цвета высотой до полутора метров", - сказано в сообщении.

По традиции ящики установили и в городских парках: "Митино", "Северное Тушино", "Ангарские пруды", "Дубки", "Сокольники" и многих других.

Письма могут писать как дети, так и взрослые. В посланиях обычно рассказывают о своих мечтах и желаниях, поздравляют с наступающим Новым годом, задают вопросы. Дети часто дополняют послания рисунками, открытками и т.д.

Забирать письма из ящиков каждую неделю будут снеговики-почтовики на брендированном автобусе. Дед Мороз читает все поступающие письма и всегда пишет ответ. Главное - указать на конверте полный обратный адрес с индексом.

Самые добрые и впечатляющие послания примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза".