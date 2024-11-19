Москвичей предупредили о гололедице

Городское хозяйство Москвы сообщило о похолодании до отрицательных температурных значений в ночь на 20 ноября. Соответствующее предупреждение разместила пресс-служба ведомства.

© m24.ru

В связи с этим водителей попросили быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Синоптики также предупреждают, что в четверг, 21 ноября, в Москве выпадет до 15 миллиметров осадков. Этот день, по мнению Татьяны Поздняковой, может стать самым дождливым с начала месяца. За сутки количество осадков может достичь рекордных значений. Как указала метеоролог, для 21 ноября максимальное количество осадков наблюдалось в 1923 году (16,7 миллиметра).

Кроме того, в период с 22 по 24 ноября в Москве может выпасть около 50% месячной нормы осадков. В эти дни погода будет неблагоприятной. В указанные числа ожидаются и осадки, и отрицательная температура. Местами образуется гололедица и выпадет снег.