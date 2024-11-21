Новостройка по программе реновации появится на Кусковской улице

Рядом с домом оборудуют площадки для игр и отдыха.

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Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) выпустил градостроительный план земельного участка для строительства жилого дома по программе реновации по адресу: Кусковская улица, владение 21. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель ведомства.

«На территории площадью 0,47 гектара в районе Новогиреево возведут дом предельной площадью около 12,5 тысячи квадратных метров. Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории и создание пространств для игр и отдыха», — рассказала Юлиана Княжевская.

Новостройку возведут в районе с хорошей транспортной доступностью, все необходимое будет находиться рядом. Кроме того, активно создаются зоны для спорта и отдыха и удобные пешеходные маршруты.

Как сообщил Сергей Собянин, для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — из один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.