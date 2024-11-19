Москвичам расскажут об интересных возможностях туризма в Крыму в парке «Зарядье»

Жителям и гостям Москвы расскажут об интересных возможностях туризма в Крыму в парке «Зарядье», где будет представлен проект «Новый год в Крыму как дома!». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Презентация будет проходить с 29 ноября по 1 декабря. Посетителей ждут тематические мастер-классы, возможность насладиться ароматами крымских масел, иммерсивная презентация целебных грязей Сакского озера, а специалисты туристско-информационного центра Крыма ответят на все интересующие вопросы.

Сотрудники Министерства курортов и туризма Крыма, «Крымского туристского центра» и представители турбизнеса приготовили для путешественников интерактивную программу, которая также включает дегустацию местных сладостей и чаев, выступления артистов евпаторийского «Театра на ходулях» и «Театра живых скульптур», рисование открыток крымскими винами, а также занятия по оказанию первой помощи дельфинам и многое другое.

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий поблагодарил Комитет по туризму Москвы за возможность рассказать москвичам об отдыхе на полуострове и отметил, что это отличное место для путешествий не только летом, но и зимой.