Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями

Малайский медвежонок из Московского зоопарка осваивает природные навыки, в частности, учится сдирать кору с деревьев.

Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

«Сдирать кору с деревьев – это природный навык малайских медведей, который необходим для того, чтобы вскрывать пни, бревна и стволы в поисках насекомых и их гнезд», – приводятся в сообщении слова заведующего отделом «Млекопитающие» Михаила Брагина.

О том, что в Московском зоопарке поселился детеныш малайского медведя, Агентство городских новостей «Москва» сообщало 24 октября. Полугодовалую самку привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы.