Москвичей предупредили об аномальном декабре

В декабре в столичном регионе ожидается аномальное тепло, рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее синоптики сообщили, что декабрь в столичном регионе пока ожидается с температурой выше климатической нормы, поэтому выпавший снег после 23 ноября задержится на декабрь. Однако прогноз еще может поменяться.

По словам Поздняковой, в последнюю декаду ноября ожидается большое количество осадков. В четверг, 21 ноября, погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом.

Дождь начнется утром в четверг и усилится к 15 часам. Расчеты показывают, что за день в Москве выпадет до 15 мм осадков, пояснила метеоролог.

Вместе с тем, заметила синоптик, 22 ноября погода повернется в сторону зимы, температура воздуха понизится до 0 градусов, и начнет формироваться снежный покров.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что среда, 20 ноября, станет последним спокойным днем на западе России.

Специалист уточнил, что в эту часть нашей страны в четверг нагрянет мощный североатлантический циклон. Он принесет обильные осадки, местами до месячной нормы. Это будут «снегопады, потом ливневые дожди, потом опять снегопад».