Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей до конца этой недели

Синоптики поделились прогнозом на неделю.

В Гидрометцентре России сообщают, что в столичный регион продолжит поступать влажный атлантический воздух с запада, во второй половине недели — с юго-запада.

Осадки сначала будут небольшими, а затем ожидается их усиление. Постепенно усилится и ветер: максимальные порывы ожидаются в среду и четверг.

В среду, 20 ноября, ночью облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура 0...+2. Днем облачно, небольшие осадки, +2...+4 градуса. Ветер южный, юго-восточный, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

В четверг, 21 ноября, облачно. Ночью небольшой дождь. Температура +2...+4 градуса. Днем дождь, в Москве +5...+7. Ветер южный, юго-восточный, местами порывы 15–20 метров в секунду.

В пятницу, 22 ноября, облачно, осадки, ночью –4...+1, днем –2...+3. В субботу, 23 ноября, облачно, осадки, ночью –4...+1, днем +1...+6, ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов утверждает, что в конце недели, в ночь с воскресенья на понедельник, в Москву придут морозы до –10 градусов.

В этом сезоне такое будет впервые. При этом в городах Центральной России, таких как Тула, Рязань и Тверь, температура будет еще ниже, до –14 градусов. Синоптик назвал такую погоду репетицией зимы, но уточнил, что со вторника ожидается оттепель, и сугробы вновь начнут таять.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что пока на всей территории России фиксируют аномально высокие температуры. В европейской части страны температура превышает норму на 4–5 градусов. А на востоке Уральского федерального округа она и вовсе на 15–16 градусов выше нормы.