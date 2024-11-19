Метеозависимых москвичей предупредили об опасности

Оставшаяся часть недели в столичном регионе будет характеризоваться резкими и частыми колебаниями атмосферного давления, что может быть чувствительно для метеозависимых людей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Разброс показаний барометров превысит 35 миллиметров ртутного столба, предупредил синоптик. Так, в среду, 20 ноября, оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба, в четверг, 21 ноября — до 723 миллиметров. На следующий день давление резко подскочит до нормального уровня, 745 миллиметров при норме в 747 миллиметров. В среду, 23 ноября, давление снова упадет, до 732 миллиметров, а в воскресенье резко подскочит и окажется выше нормы — 758 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, 19 ноября, столица останется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток Европейской части России циклонического вихря. Днем температура будет держаться на уровне плюс 2-4 градуса, по области ожидается 0-5 градусов. В среду, 20 ноября, ожидается небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Температура к вечеру составит плюс 3-5 градусов.