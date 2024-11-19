Собянин рассказал, как преобразился район Гольяново за последние годы

В районе Гольяново заселяется новый жилой квартал по Программе реновации. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Жилой комплекс на Амурской улице построен по уникальному проекту и состоит из 1110 квартир. Он оборудован современной системой автоматического контроля и учета расхода энергии, а также приспособлен для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями. Кроме того, предусмотрен подземный паркинг.

— В корпусах будут жить порядка 2,5 тысячи человек. Сделали здесь улучшенную отделку — в квартиры можно заезжать сразу. Первые этажи отдали под объекты сферы услуг и офисы, — заявил мэр столицы.

Территория вокруг комплекса благоустроена: установлены детские и спортивные площадки, организованы зоны для отдыха.Расположение домов выгодно благодаря близости к станции метро «Черкизовская», станции МЦК «Локомотив» и железнодорожному вокзалу «Восточный». В шаговой доступности находятся Сиреневый сад, Детский Черкизовский парк, образовательные учреждения и спортивные клубы.

В текущем году создан новый парк на Красноярской улице, центральным элементом которого стал спортивный кластер.

Помимо этого, завершилась реконструкция автовокзала «Центральный» на Щелковском шоссе. Ведется реорганизация местных промышленных зон, что позволит создать новые рабочие места.

В будущем запланировано строительство станции метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, что значительно повысит транспортную доступность района, сообщает Собянин в своем Telegram-канале.По результатам заседания президиума правительства Москвы в программу реновации были включены 22 новые площадки.