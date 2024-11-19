Чебурашка собирал друзей в Московском доме книги на Арбате

Чуть больше месяца осталось до премьеры шоу-мюзикла «Чебурашка. Ушастые Елки», а Чебурашка уже собирает друзей. В эти выходные посетители Московского дома книги смогли лично встретиться с ушастым героем и насладиться яркой программой с участием артистов шоу. Мероприятие прошло при поддержке издательства «Малыш».

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На встрече маленькие гости посмотрели мини-спектакль, подготовленный специально для Московского дома книги; пообщались с героями шоу: дерзкими Крысами, веселой Мороженицей и ворчливым Геной. Дети также приняли участие в матер-классе по жонглированию и в викторине с возможностью выиграть призы, а также потанцевать под песни мюзикла. В конце встречи каждый смог лично обнять Чебурашку и сделать совместную фотографию на память. Никто из гостей не ушел без подарка от издательства и от шоу.

А всех остальных, кто не успел встретиться с ушастым героем, Чебурашка будет ждать на новогодних спектаклях, которые пройдут на новой современной площадке Международного Центра Бокса в Лужниках с 21 декабря по 7 января. Зрителей ждут головокружительные трюки в исполнении артистов Цирка дю Солей, оригинальные песни, написанные Сергеем Жуковым, живой вокал, зрелищная анимация и масштабные декорации.

Шоу-мюзикл «Чебурашка. Ушастые елки» — это яркая и трогательная история всеми любимого героя и его друзей, которая полностью погружает в атмосферу чудес, дарит новогоднее настроение и тонко доносит до юных зрителей важные мысли: добро всегда побеждает, хороших людей гораздо больше, чем плохих, надо обязательно верить в лучшее.