В театре Моссовета назвали победителей конкурса «Москва и москвичи»

Стали известны три пьесы о Москве, которые войдут в репертуар столичных театров. Их определило жюри конкурса «Москва и москвичи». Его впервые в этом году организовал Театр Моссовета при поддержке Департамента культуры, сообщил в Telegram-канале руководитель московского Департамента культуры Алексей Фурсин.

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Пьесами-победителями стали: «Ну как там, в Москве?» от лауреата премии «Русский Гофман» Ольги Антоновой, «Поезд дальше не идет» от драматурга Ляли Петуховой, «Москвички» от сценариста и драматурга Марии Рождественской.

Алексей Фурсин также рассказал о том, что география конкурса получилась очень обширной. 302 пьесы поступили на конкурс из разных регионов России: от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского, а возрастные границы соискателей — от 17 до 77 лет.

По словам руководителя Департамента культуры, торжественная церемония награждения запланирована в Театре Моссовета на 29 ноября, а пьесы молодых драматургов о нашем городе можно будет увидеть на сценах столичных театров в следующем году.

«Москва и москвичи» — конкурс пьес, стартовавший в столице 3 июля. Он организован Государственным академическим театром имени Моссовета при поддержке городского Департамента культуры. Конкурс позволит молодым и еще неизвестным драматургам заявить о себе, а именитым литераторам — поддержать свою репутацию.

Главное условие участия в конкурсе — Москва должна предстать в пьесе одним из основных действующих лиц (по примеру таких классических произведений, как «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Покровские ворота» Леонида Зорина или «Три сестры» Антона Чехова).

Председателем жюри конкурса стал режиссер Театра имени Моссовета Андрей Кончаловский. Отбирают работы члены экспертного совета, среди которых художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и директор Московского театра «Современник» Владимир Машков, художественный руководитель Театра на Бронной и Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, актриса Театра имени Моссовета Ольга Остроумова и драматург Елена Исаева.