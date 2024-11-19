В "Аптекарском огороде" в Москве расцвела самая черная в мире орхидея

Черная "орхидея-паук" расцвела в тропиках ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщила пресс-служба ботсада.

"Самая черная в мире из природных орхидей - крошечная Максиллярия шункеана - расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Неофициальное название растения из-за внешнего вида цветка - "орхидея-паук". Посетители могут увидеть ее в Пальмовой оранжерее в одной из стеклянных витрин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цветок произрастает в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 м. Диаметр цветка - всего сантиметр. В пресс-службе добавили, что цвет орхидеи лишь условно черный: орхидеи не вырабатывают соответствующий пигмент, поэтому речь об эффектном единении красных и пурпурных антоцианов. Гибридизаторы доводят цветки до максимальной черноты. В числе других черных орхидей - Фредкларкеара "Черная жемчужина", Каттлея Акланда, Дракула Роэзла, Пафиопедилум Колорбокс.

© Аптекарский огород МГУ

Уточняется, что в ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России - более 1 тыс. видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата.