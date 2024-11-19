Синоптик Ильин рассказал, когда в Москве ждать устойчивый снежный покров

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал формирование устойчивого снежного покрова к понедельнику, 25 ноября.

«В ближайшую ночь пройдёт небольшой снежок по Москве и области. Температуры будут около 0 °С, по области слабый минус, а в Москве — слабый плюс. Днём температура будет расти и к вечеру будет +4...+5 °С. Рост температур продолжится в четверг, столбики термометров поднимутся выше +5 °С. В Москве будет +6 °С, не ниже», — отметил синоптик.

По его словам, далее Москва попадает в тыловую часть циклона, в связи с чем ожидается понижение температуры.

«С начала ночи пятницы будет +4...+5 °С, а к утру будет 0...-1 °С. Днём слабый плюс. Небольшие осадки будут идти с утра в четверг, но к полудню будет усиление. Во второй половине дня будет дождь, под утро уже будет снег. В течение дня снежок пройдёт небольшой. В виде дождя выпадет 5-8 мм, а ночью в виде снега до 9 см свежевыпавшего снега. В субботу тоже пройдёт снег и добавится не менее 8 см к тому, что было ранее. В воскресенье похолодает, ночью до -2...-3 °С, по области до -7 °С. В понедельник снова ждём снег. Таким образом образуется устойчивый снежный покров», — добавил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве, Московской области и соседних регионах ближе к выходным может выпасть месячная норма осадков.