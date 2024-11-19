Москвичей предупредили о сильнейшем за 100 лет дожде

В предстоящий четверг в Москве может выпасть рекордное за последние 100 лет количество осадков. О сильнейшем дожде жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По словам синоптика, 21 ноября погоду в столичном регионе будет формировать циклон, основной центр которого окажется над Финским заливом. Однако, уточнила она, в его систему поступит порция тепла от циклона с Украины, в связи с чем система атмосферных фронтов, как и погода, станет сложной. Мощный дождь зарядит утром в четверг и усилится к 15 часам.

«Расчеты показывают, что за день в Москве выпадет до 15 миллиметров осадков. А за сутки 21 ноября количество осадков может достигнуть рекордных значений. Для этой даты ноября максимальное количество осадков наблюдалось в 1923 году, 16,7 миллиметра. И сутки 21 ноября станут вторыми, а может и первыми самыми дождливыми в текущем месяце. И зонты в этот день пригодятся», — отметила Позднякова.

На следующий же день, добавила эксперт, погода будет гораздо больше соответствовать той, которая характерна для конца ноября — начнет формироваться снежный покров, а температура упадет до нуля градусов.

Ранее в этот же день жителей столичного региона предупредили, что в оставшуюся часть недели будут наблюдаться резкие и частые колебания атмосферного давления.