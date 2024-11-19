Победителей конкурса «Москва и москвичи» объявили в столице

Стали известны три пьесы о Москве, которые войдут в репертуар городских театров по итогам конкурса «Москва и москвичи», сообщил в своем Telegram-канале руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

«Пьесами-победителями стали «Ну как там, в Москве?» от лауреата премии «Русский Гофман» Ольги Антоновой, «Поезд дальше не идет» от драматурга Ляли Петуховой, «Москвички» от сценариста и драматурга Марии Рождественской. Всего мы получили 302 истории. С удивлением узнал, что Москву и ее знаковые места в своих пьесах представили авторы почти со всей России – от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского. При этом есть и 17-летние, и 77-летние участники. Торжественная церемония награждения запланирована в Театре Моссовета на 29 ноября. А пьесы молодых драматургов о нашем городе рассчитываем увидеть на сценах наших театров в следующем году», – написал Фурсин.

Конкурс «Москва и москвичи» организован Театром имени Моссовета при поддержке департамента культуры.