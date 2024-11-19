Столичные загсы открыли прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году

Столичные загсы начали прием заявлений на 2025 год для выездной регистрации брака на площадках проекта «Новые адреса счастья». Сделать это можно как онлайн на сайте, так и непосредственно во дворцах бракосочетания. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Благодаря проекту Мэра Москвы “Новые адреса счастья”, который стартовал более пяти лет назад, москвичи могут сделать свои свадьбы еще более уникальными и запоминающимися. За это время было проведено свыше 60 тысяч церемоний вне традиционных загсов, например в особняке Спиридонова, на стадионе “Спартак” и станции метро “Маяковская”. Регистрации проходят даже на Останкинской телебашне и речном трамвайчике. И с каждым годом проект становится все более популярным: с января по октябрь 2024 года свои отношения зарегистрировали 11,5 тысячи пар, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. На свадебный сезон 2025 года сейчас доступно более 10,5 тысяч слотов на популярных площадках», — рассказала Анастасия Ракова.

Кроме того, среди пар, которые планируют пожениться в следующем году, был проведен опрос по наиболее предпочтительным дням. Регистрации брака пройдут в красивые и самые популярные даты, например 05.02.2025, 14.02.2025, 25.05.2025, 25.07.2025 и 08.08.2025. В случае если выделенного количества мест окажется мало, откроют дополнительные дни для записи.

Прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году уже начался. Москвичам доступны особняки Спиридонова и «Роял», смотровая площадка «Панорама 360» на башне «Федерация», Оперный дом музея-заповедника «Царицыно», «Якиманка-Холл», усадьба Зубовых, храм Матроны Московской, библиотека-читальня имени А.С. Пушкина, «Москвариум», усадьбы Муравьевых-Апостолов и Васильчиковых, парк-отель «Даниловский», исторический павильон «Космос» на ВДНХ, стадион «Спартак», рестораны «Турандот» и «Гусятникоff», гостиница «Националь» и музей-заповедник «Остафьево». Даты для остальных площадок проекта будут открыты позже.

Актуальную информацию о новых датах и площадках публикуют в телеграм-канале и группе в социальной сети «ВКонтакте» Управления ЗАГС Москвы. Подробнее о выездной регистрации в 2025 году, а также о дворцах бракосочетания, к которым прикреплены площадки, можно узнать на портале mos.ru в разделе «Выездная регистрация брака».

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, среди которых дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать лучший вариант поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в Москве. Он позволяет подобрать площадку по фильтрам, например по стилю интерьера и другим деталям — от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов. Кроме того, здесь можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и другую информацию. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Госпошлина — 350 рублей.