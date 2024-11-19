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Столичные загсы открыли прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году

Столичные загсы начали прием заявлений на 2025 год для выездной регистрации брака на площадках проекта «Новые адреса счастья». Сделать это можно как онлайн на сайте, так и непосредственно во дворцах бракосочетания. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Столичные загсы открыли прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году
© Mos.ru

«Благодаря проекту Мэра Москвы “Новые адреса счастья”, который стартовал более пяти лет назад, москвичи могут сделать свои свадьбы еще более уникальными и запоминающимися. За это время было проведено свыше 60 тысяч церемоний вне традиционных загсов, например в особняке Спиридонова, на стадионе “Спартак” и станции метро “Маяковская”. Регистрации проходят даже на Останкинской телебашне и речном трамвайчике. И с каждым годом проект становится все более популярным: с января по октябрь 2024 года свои отношения зарегистрировали 11,5 тысячи пар, что на 20 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. На свадебный сезон 2025 года сейчас доступно более 10,5 тысяч слотов на популярных площадках», — рассказала Анастасия Ракова.

Кроме того, среди пар, которые планируют пожениться в следующем году, был проведен опрос по наиболее предпочтительным дням. Регистрации брака пройдут в красивые и самые популярные даты, например 05.02.2025, 14.02.2025, 25.05.2025, 25.07.2025 и 08.08.2025. В случае если выделенного количества мест окажется мало, откроют дополнительные дни для записи.

Прием заявлений на выездные регистрации брака в 2025 году уже начался. Москвичам доступны особняки Спиридонова и «Роял», смотровая площадка «Панорама 360» на башне «Федерация», Оперный дом музея-заповедника «Царицыно», «Якиманка-Холл», усадьба Зубовых, храм Матроны Московской, библиотека-читальня имени А.С. Пушкина, «Москвариум», усадьбы Муравьевых-Апостолов и Васильчиковых, парк-отель «Даниловский», исторический павильон «Космос» на ВДНХ, стадион «Спартак», рестораны «Турандот» и «Гусятникоff», гостиница «Националь» и музей-заповедник «Остафьево». Даты для остальных площадок проекта будут открыты позже.

Актуальную информацию о новых датах и площадках публикуют в телеграм-канале и группе в социальной сети «ВКонтакте» Управления ЗАГС Москвы. Подробнее о выездной регистрации в 2025 году, а также о дворцах бракосочетания, к которым прикреплены площадки, можно узнать на портале mos.ru в разделе «Выездная регистрация брака»

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, среди которых дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать лучший вариант поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в Москве. Он позволяет подобрать площадку по фильтрам, например по стилю интерьера и другим деталям — от проведения мероприятия на открытом воздухе до живой музыки и панорамных видов. Кроме того, здесь можно указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и другую информацию. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Госпошлина — 350 рублей.

Новости Москвы
Анастасия Ракова
Москва