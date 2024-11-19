Собянин: в столице растет популярность предпринимательских классов

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году в предпринимательские классы поступили на 44% больше десятиклассников, чем в прошлом.

Цель таких классов - подготовить ребят к поступлению в профильные экономические вузы и познакомить со всеми нюансами создания и ведения бизнеса.

В предпринимательских классах углубленно изучают обществознание, математику и иностранный язык. Кроме того, школьники проходят обязательные предпрофессиональные спецкурсы, ведут проектно-исследовательскую деятельность на площадках 16 вузов и НИИ столицы, посещают бизнес-тренинги; занимаются в вузах на предпрофессиональных каникулах, осваивают профессию агента банка.

Ребята учатся принимать инновационные решения и ориентироваться на конкретный результат. Многие ученики еще в школе открывают собственное дело и получают реальный опыт в бизнесе.