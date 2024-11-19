Мокрый снег и ветер ждут москвичей на этой неделе

Прохладная и преимущественно облачная погода прогнозируется в столице в ближайшие дни, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Периодически ожидаются осадки, а порывы ветра к середине недели могут достигать 18 метров в секунду.

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19 ноября столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов выше нуля днем и от 1 до 3 – ночью. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

В среду, 20 ноября, днем ожидается 2–4 градуса тепла, а ночью – от минус 1 до плюс 1 градуса. Местами ночью возможна гололедица и ветер с порывами до 14 метров в секунду. В четверг, 21 ноября, днем ожидается 4–6 градусов тепла, а ночью – 2–4 градуса тепла. Временами пройдет дождь, ветер усилится до 18 метров в секунду.

В пятницу, 22 ноября, температура и в дневное, и ночное время будет одинаковой – от минус 2 до плюс 3 градусов. Выпадут осадки. В субботу, 23 ноября, пройдет снег, в том числе мокрый. Температура воздуха составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Московских водителей призвали соблюдать внимательность за рулем в связи с ухудшением погоды. Автомобилистам рекомендовали отложить поездки на личном транспорте, не отвлекаться за рулем, оценивать дорожную ситуацию, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Постоянный снежный покров может установиться в столичном регионе в предстоящие выходные, 23 и 24 ноября. Всего в конце этой недели в Москве выпадет до 40–60 миллиметров осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября.