Москвичей предупредили о резком изменении погоды в выходные

В выходные, 23 и 24 ноября, столица окажется во власти похолодания, которое принесет с собой предзимний период. О резком изменении погоды предупредил жителей столицы начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам специалиста, до сих пор ноябрьская температура сохраняла за собой отметки, превышающие нормы. Однако с пятницы, 22 ноября, ситуация резко поменяется.

— Ожидается много осадков в виде мокрого снега и понижение температуры до отрицательного. В ночь с пятницы на субботу будет гололедица (...) Следующая неделя уже будет около нуля градусов. Обычно так и ждем, что третья декада — предзимье, — приводит его слова «Радио 1».

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, текущая неделя начнется относительно спокойно с кратковременными дождями и мокрым снегом. В четверг ожидаются интенсивные ливни, при этом ветер может достигать штормовых порывов до 15–20 метров в секунду, а давление барометров упадет до аномально низких значений — 725 миллиметров ртутного столба.

На неделе в столичном регионе закончится климатическая осень и образуется устойчивый снежный покров. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.