В Москве открылась фотовыставка о Ижевском механическом заводе "Калашникова"

Фотовыставка о сотрудниках и о работе оружейного Ижевского механического завода (входит в ижевский кластер группы "Калашников") открылась в Москве, в Центральном академическом театре Российской армии. Открыл экспозицию президент концерна Алан Лушников, передает корреспондент ТАСС.

Выставка "Ижмех: Традиции, мастерство, инновации" состоит из снимков индустриального фотографа, историко-художественного исследователя Артема Василькова. Она продлится до 30 ноября в фойе театра.

"Это необычная выставка, - сообщил Лушников на открытии выставки. - Мы попытались ответить на вопросы с автором этих прекрасных фотографий, что сегодня есть в заводе. Ведь завод - это не станки, не оснастки, не инструменты - хотя и это тоже можно увидеть - но это прежде всего люди. И мы попытались посмотреть, что в душах у людей сегодня. У тех, кто трудится на заводе: это и простые рабочие, это наши легендарные конструкторы, такие как Ярыгин, Лебедев".

АО "Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в РФ многопрофильных предприятий, выпускающее оружие, медтехнику, упаковочное оборудование, нефтегазовое оборудование, микроэлектронику. Штаб-квартира и производственные площадки находятся в Ижевске (Удмуртия).