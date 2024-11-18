В Москве приостановили работу школы из-за вспышки кишечной инфекции

В Москве была приостановлена деятельность школы №1512 после выявления нескольких случаев кишечной инфекции, на данный момент за медицинской помощью обратились 30 человек из 12 различных классов, сообщила директор школы Елена Дегтярева.

В Москве приостановили работу школы из-за вспышки кишечной инфекции
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Как передает ТАСС, Дегтярева уточнила, что Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании еще 14 ноября.

«На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», – заявила она.

На данный момент выясняются причины вспышки инфекции и принимаются меры по устранению последствий. Специалисты проводят дополнительные обследования и анализы для установления источника заражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Елизово произошло массовое отравление школьников, причиной которого стала сальмонелла в яичной смеси, использовавшейся для блинов.

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Елена Дегтярева
Роспотребнадзор
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