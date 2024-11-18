В Москве приостановили работу школы из-за вспышки кишечной инфекции

В Москве была приостановлена деятельность школы №1512 после выявления нескольких случаев кишечной инфекции, на данный момент за медицинской помощью обратились 30 человек из 12 различных классов, сообщила директор школы Елена Дегтярева.

Как передает ТАСС, Дегтярева уточнила, что Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании еще 14 ноября.

«На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов», – заявила она.

На данный момент выясняются причины вспышки инфекции и принимаются меры по устранению последствий. Специалисты проводят дополнительные обследования и анализы для установления источника заражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Елизово произошло массовое отравление школьников, причиной которого стала сальмонелла в яичной смеси, использовавшейся для блинов.