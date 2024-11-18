Собянин назвал сроки завершения строительства дополнительного участка МСД

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль ул. Каспийская от ул. Кантемировская до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Мы приступили к очень сложному проекту, который долгое время откладывали из-за того, что не могли до конца спроектировать этот участок. Речь идет о реконструкции Каспийской (улицы – примечание Агентства «Москва»), которая будет частью Московского скоростного диаметра. Для этого потребуется построить несколько тоннелей, эстакад, развязок – сложный проект. Но в целом он улучшит движение в шести районах города Москвы на юге, и плюс конечно спрямит Московский скоростной диаметр, и где-то на семь-восемь минут сократит движение по этой магистрали», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что проект важный и нужный. «План такой: до Липецкой дойти в 2025 году, до Кантемировской – в 2026 году, полностью закончить этот участок», – добавил Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство спрямления (дополнительного участка) Московского скоростного диаметра вдоль ул. Каспийская от ул. Кантемировская до Павелецкого направления МЖД было начато в августе 2023 года. Шестиполосная трасса длиной около 4 км (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) берет начало от ул. Кантемировская, проходит по ул. Каспийская и вдоль путей МЦД-2 и пересекает ул. Медиков, ул. Ереванская, ул. Луганская, ул. Севанская, ул. Бакинская. В составе участка будут возведены шесть искусственных сооружений общей протяженностью более 2 км.

Также предусмотрены съезды с ул. Бакинская на МСД и с МСД на ул. Бакинская в сторону М4 «Дон» (1,1 км, одна полоса движения в одном направлении). На пересечении с ул. Ереванская будет построено здание конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта. Также запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети.

Всего в составе участка будет построено и реконструировано 6,8 км дорог. В настоящее время ведется строительство участка от ул. Севанская (вблизи станции МЦД-2 «Царицыно») до Павелецкого направления МЖД. Завершается проектирование участка от ул. Медиков до ул. Севанская. Завершить работы планируется в 2026 году.