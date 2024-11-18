В Музее Победы впервые представят уникальные раритеты о военных разведчиках

19 ноября в Музее Победы Главное управление Генштаба ВС РФ представит уникальные раритеты в рамках выставки «Легенды военной разведки». Новая экспозиция посвящена деятельности легендарных разведчиков Яна Берзина и Рихарда Зорге.

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В торжественной церемонии открытия выставки примут участие генерал-майор Андрей Киндяков, полковник Александр Петров, заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин и другие.

— Это две ключевые фигуры в истории военной разведки. Ян Берзин был одним из ее создателей и руководителей, а Рихард Зорге — один из самых успешных советских агентов, известный своими выдающимися заслугами в разведывательной деятельности в Японии во время Второй мировой войны, — отметили в Музее Победы.

В совместную выставку Музея Победы и Главного управления Генштаба ВС РФ вошло около 100 уникальных раритетов. Это документы, фотографии, личные вещи военных разведчиков. Большинство экспонатов будут впервые демонстрироваться широкой аудитории. Так, посетители увидят служебные документы Яна Берзина — пропуска, членские книжки и т. д. В экспозиции в музее на Поклонной горе также представят архивные фотографии, документы с личными пометками Зорге, копии расшифрованных телеграмм Зорге из Токио, схемы организации разведывательной деятельности за границей и уникальные материалы о специальной радиосвязи разведчиков с Центром. Уникальным экспонатом является фотоаппарат Minifex 1930-х годов — один из первых фотоаппаратов, специально разработанных для скрытой съемки, который использовался агентами. Посетители также увидят личные вещи разведчика — самовар с подносом из семейной коллекции Зорге, его кресло и предметы одежды. Экспозицию дополнят портреты Зорге, марки с его изображением, книги и воспоминания о разведчике.