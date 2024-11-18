Сотрудники МЧС спасли бобра, застрявшего в ливневке в Новой Москве

Сотрудники МЧС вытащили бобра, застрявшего в ливневке, в селе Вороново в Новой Москве. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил очевидец происшествия.

© Вечерняя Москва

Местный житель увидел бобра, застрявшего в ливневке, мужчина вызвал спасателей. Один из сотрудников МЧС, оперативно прибывших на место, спустился в ливневку и достал бобра. Затем животное нырнуло в водоем и уплыло, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Mash.

Кроме того, 30 мая 2023 года, бобер провалился в колодец системы слива в деревне Никулино в подмосковной Кашире. Сотрудники «Мособлпожспас» достали животное. Бобер скрылся в кустах, затем нырнул в воду и уплыл. Для избежания подобных случаев спасатели закрыли колодец.