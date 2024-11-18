В Москве пройдет первый фестиваль игровой литературы

Первый фестиваль игровой литературы, который объединит авторов художественных произведений, издательства и разработчиков видеоигр, пройдет 14 декабря в креативном пространстве "АКИ.лаб" в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий.

"Фестиваль игровой литературы будет проходить в столице впервые. Организаторы - Союз литераторов РФ совместно с Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ) и Агентством креативных индустрий (АКИ). Его основная задача - познакомить авторов художественной литературы и представителей гейм-индустрии, а также найти возможности для их дальнейшего взаимодействия по интеграции книжных сюжетов и персонажей в игровые проекты", - рассказали в пресс-службе.

На главной сцене в рамках мероприятия пройдет круглый стол, где представители игровой индустрии и писатели обсудят тенденции развития игровой литературы в России. Также запланированы лекции, например, одна из них будет посвящена жанрам ЛитРПГ и РеалРПГ - в этих жанрах сюжет строится на том, что реальный человек попадает в видеоигру или элементы игры интегрируются в реальную жизнь людей. На лекциях также расскажут о продвижении книг и написании фантастических романов.

На фестивале гости смогут посмотреть презентации новых книг про игровую индустрию, а также пообщаться с писателями. Кроме того, для посетителей пройдут активности на стендах партнеров, например, можно будет протестировать новинки рынка виртуальной и дополненной реальности или поиграть в новые настольные игры.