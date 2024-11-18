Логотип 80-летия Победы презентуют в Москве

Народный артист России Владимир Машков 19 ноября презентует логотип 80-летия победы в Великой отечественной войне в Музее Победы. Об этом 18 ноября сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом контексте 19 ноября, то есть завтра, в Музее Победы состоится презентация мероприятий, которые посвящены предстоящему празднованию 80-летия Победы. Расскажет о плане основных мероприятий празднований министр культуры Ольга Любимова», — информировал Песков.

Как писала «Парламентская газета», глава Комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова в начале ноября предложила направить в Минтруд обращение с просьбой предусмотреть выплату труженикам тыла к 80-летию Победы.