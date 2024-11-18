Москвичам разрешат высаживать цветы у дома

После принятия закона об охране и использовании зеленого фонда в столице жители города смогут разводить цветы в зонах жилой застройки без оформления проектной документации. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм.

По его словам, принятие Мосгордумой закона «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве» — значительный шаг по сравнению с существовавшим ранее законодательством. В нем прямо прописана норма о возможности разведения цветников в зонах жилой застройки без оформления проектной документации.

Ретеюм заметил, что москвичи любят разводить небольшие садики около своих домов, зачастую жители столицы создают интересные как с ботанической, так и с ландшафтно-архитектурной точек зрения растительные композиции.

Ранее Мосгордума приняла закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве». Кроме прочего, документ практически исключает стройки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). При этом предлагается ввести новый термин — особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). В рамках ООЗТ разрешат строить парковки и капитальные строения — спортивные, оздоровительные и рекреационные объекты. Власти будут наделены правом переводить ООПТ в ООЗТ.