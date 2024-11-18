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Москвичам разрешат высаживать цветы у дома

После принятия закона об охране и использовании зеленого фонда в столице жители города смогут разводить цветы в зонах жилой застройки без оформления проектной документации. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм.

Москвичам разрешат высаживать цветы у дома
© РИА Новости

По его словам, принятие Мосгордумой закона «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве» — значительный шаг по сравнению с существовавшим ранее законодательством. В нем прямо прописана норма о возможности разведения цветников в зонах жилой застройки без оформления проектной документации.

Ретеюм заметил, что москвичи любят разводить небольшие садики около своих домов, зачастую жители столицы создают интересные как с ботанической, так и с ландшафтно-архитектурной точек зрения растительные композиции.

Ранее Мосгордума приняла закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве». Кроме прочего, документ практически исключает стройки на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). При этом предлагается ввести новый термин — особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). В рамках ООЗТ разрешат строить парковки и капитальные строения — спортивные, оздоровительные и рекреационные объекты. Власти будут наделены правом переводить ООПТ в ООЗТ.

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