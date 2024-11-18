В столицу нагрянут морозы

В ночь на понедельник, 25 ноября, в столице столбики термометров опустятся ниже отметки минус 10 градусов. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Туле, Твери, Рязани в ночное время похолодает до минус 14 градусов. В выходные, 23 и 24 ноября, в регионах выпадет снег, высота сугробов местами достигнет десяти сантиметров. Такие погодные условия синоптик назвал «репетицией зимы». Однако зима в этот период не начнется, поскольку со вторника, 26 ноября, вернутся оттепели, а сугробы начнут таять.

Синоптики опубликовали первые прогнозы погоды на зиму 2024/2025

Ранее синоптик и метеоролог Александр Ильин предсказал в столице аномально холодную погоду на Новый год. По его словам, в ночь на 1 января столбики термометров могут опуститься ниже отметки в 10 градусов. Может пойти небольшой снег, днем осадки усилятся.