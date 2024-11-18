Музей Победы поздравил Деда Мороза с днем рождения

Музей Победы 18 ноября разместил в своих соцсетях ролик с поздравлениями Деду Морозу.

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Съемки видеопожеланий главному зимнему волшебнику прошли в музее на Поклонной горе накануне, 17 ноября.

— Акция «Поздравь Деда Мороза» уже стала традиционной в нашем музее. Она предваряет череду праздничных новогодних мероприятий, главное из которых — квест «Елка Победы», — отметили в Музее Победы.

В этом году в акции приняли участие более 100 юных посетителей музея, вместе со Снегурочкой они передавали Деду Морозу пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни. В итоговый ролик вошли самые яркие и креативные поздравления, а самым необычным стало видеоприветствие фольклорного ансамбля «Прялица» из «Детской школы искусств имени Ф. И. Шаляпина» города Бор Нижегородской области. Вокалистки исполнили для Дедушки Мороза веселые частушки.

Кроме того, для маленьких посетителей Музея Победы был организован бесплатный творческий мастер-класс, на котором ребята своими руками могли сделать открытку для Деда Мороза и написать в ней свои поздравления.

Информационными партнерами проекта выступили телеканал РЕН ТВ, МИЦ «Известия», радиостанция «НАШЕ Радио» и «НСН».