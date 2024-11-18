Москва заняла первое место по количеству музеев среди глобальных городов

Москва заняла первое место в рейтинге Global Cities Index 2024 по количеству музеев. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Столица лидирует больше 10 лет по этому показателю, добавил мэр в своем Telegram-канале.

Позади остались мировые мегаполисы, включая Лондон, Париж, Вену, Рим, Барселону, Пекин, Токио, Нью-Йорк. Соревновались 156 городов.

Помимо этого, Москва вошла в топ-30 общего зачета рейтинга Global Cities Index 2024. Для него оценивались направления «Деловая активность», «Человеческий капитал», «Обмен информацией», «Культурный опыт» и «Политическая вовлечëнность».

Такой результат говорит о том, что ведется постоянная работа по улучшению качества услуг, экономики, городской инфраструктуры, а также человеческого капитала.

Лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2023 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область.

Москва заняла восьмую строчку, обогнав Санкт-Петербург.Москва стала лауреатом Всемирной инновационной премии 2024 года в номинации «Устойчивые города и сообщества».