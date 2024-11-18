Названа дата открытия катка на Красной площади

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве для посетителей запланировано на 6 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе катка.

"С 6 декабря каток будет открыт для посетителей. 5 декабря вечером торжественное открытие", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас уже начался монтаж конструкций катка.

Прошлой зимой ГУМ-каток работал 18-й сезон подряд, по сеансам с 09:00 до 23:30, первые четыре утренних сеанса в будние дни были бесплатными. Продолжительность каждого составляла один час. На катке для гостей прошло множество бесплатных мастер-классов.