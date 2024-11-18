В Москве две новостройки по реновации достроили в Перово

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в районе Перово завершили строительство двух новостроек по программе реновации.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Дома появились на 1-й и 3-й Владимирской улице (дом 47, корп. 1, и дом 23), в пешей доступности от станции метро «Перово» Калининской линии метро.

Здания общей площадью более 51 тыс. кв. м рассчитаны на 454 квартиры. Их построили по монолитной технологии и оснастили всем необходимым, включая подземный паркинг.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новый жилой квартал по программе КРТ.