Собянин рассказал о планах развития высокотехнологичной площадки «Алабушево»

20 крупных промышленных и социальных объектов проектируется и строится в «Алабушево». Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что это одна из крупнейших и перспективных площадок ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь будут работать высокотехнологичные производства по выпуску противоопухолевых препаратов и лечению орфанных заболеваний, мультимедийных автомобильных систем, SIM-карт и другие предприятия.

Также глава города рассказал, что в этом году уже была введена в эксплуатацию первая очередь завода и промышленного технопарка по производству глюкометров в России. Еще восемь производственных объектов будут готовы в следующем году.

— В «Алабушево» отдельное внимание уделяется строительству социальной инфраструктуры. Сейчас здесь заканчиваем спортивно-досуговый комплекс, в котором смогут заниматься ежедневно около двух тысяч человек, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Стало известно, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» не только разрабатывают инновационную продукцию, но и осуществляют профессиональную подготовку молодых специалистов. С начала текущего года около 500 будущих инженеров и техников приобрели практические навыки на современных производствах в рамках проекта «Техностажировка».