Собянин подвел итоги благоустройства Западного административного округа

Пять крупных общественных пространств было благоустроено на западе столицы в 2024 году.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

«В этом году на западе Москвы мы благоустроили пять крупных общественных пространств. В районе Ново-Переделкино ожил пустырь на ул. Лукинская. Теперь здесь работает спортивный кластер – новая точка притяжения жителей от мала до велика. В его составе – скейтпарк с трамплинами, памп-трек и площадка с бетонным боулом для экстремальных видов спорта, которые точно придутся по вкусу молодежи. Поблизости обустроена зона с тренажерами и комплексами для воркаута. Неподалеку можно провести матч по мини-футболу или сыграть в городки. Рядом с полями разместили спортивный комплекс в стиле «русский ниндзя» с турниками, кольцами и канатами», – написал мэр.

Он также уточнил, что для детей разных возрастов было создано несколько игровых зон. При их оборудовании использовали натуральные материалы. Установили качели, карусели, песочницы, различные комплексы для лазания, в том числе в виде веселых динозавров.

«Изюминкой игровой зоны является «научная» детская площадка, состоящая из отдельных модулей. Таких, как «Слушай город» – большие разноцветные параболические антенны улавливают звук города, который проходит по металлическим трубам в воронку. «Театр теней» – с источником света, направленным на панель из белого HPL-пластика. «Электрическая цепь» – запускает ток путем перемещения на панели фишек разного цвета», – добавил он.

Помимо этого, здесь было заменено асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, обустроено парковочное пространство для автомобилей и установлены парковки для велосипедистов, созданы прогулочные маршруты. Для маломобильных и пожилых групп населения обустроили специальную площадку с инклюзивным оборудованием.

«Проложили комфортные маршруты для любителей прогулок и площадки тихого отдыха с лавочками под навесами. На берегу реки Алешинки появился новый удобный настил, где можно полюбоваться на водоем, позагорать или почитать книгу, сидя на шезлонге или лавочке. Еще одна зона с шезлонгами и лавочками расположена возле площадок для экстремальных видов спорта. После благоустройства территория стала более зеленой. А благодаря современным системам освещения жители района могут отдыхать здесь до позднего вечера», – уточнил Собянин.

В Очаково-Матвеевском районе была приведена в порядок долина реки Навершки. Так, в самой реке очистили дно и укрепили берега габионами, на которых обустроили настилы с площадками для отдыха с лавочками и парковыми качелями с навесами.

«В новом парке у воды установили современную систему освещения и высадили деревья. Украшением проекта стали деревянные навесы-арки и кормушки для птиц с резьбой в форме листьев. На берегу можно найти фотозону для живописных снимков, а на реке появились домики для пернатых обитателей. Также провели реконструкцию детской площадки с игровыми комплексами, горками, развивающими панелями, качелями-балансирами, песочницей и различными элементами для лазания. Оборудовали спортивную зону для занятий воркаутом», – сообщил мэр.

Он также уточнил, что в рамках благоустройства были приведены в порядок прилегающие дворы: там обновили дорожки, благоустроили детские и спортивные площадки, создали зоны тихого отдыха и современные многофункциональные площадки для игры в баскетбол, волейбол и хоккей.

Помимо этого, Собянин рассказал, что в 2023 году в микрорайоне Фили-Кунцево на пересечении Рублевского шоссе и ул. Крылатская преобразилась территория дошкольных корпусов школы №1584, во дворах обновили 12 площадок для веселых детских игр и четыре площадки для занятий спортом. Появилась зона для прогулок. В 2024 году же завершили комплексное благоустройство микрорайона.

«Заменили асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. Обустроили парковочное пространство. Установили парковки для велосипедистов и создали прогулочные маршруты. Во дворе д. 22 (корп. 1), 24 (корп. 1) и 24 (корп. 2) по Рублевскому шоссе появился целый детский городок, где комфортно и весело проводят время ребята всех возрастов. Малыши могут поиграть в песочнице и покачаться на качелях на круговой перголе. Установили для них и игровой комплекс с безопасной горкой. Дети постарше могут представить себя пилотами или мореходами, играя на многоуровневых комплексах в виде корабля и самолета. Рядом с площадками – множество лавочек и парковых качелей с навесами», – следует из публикации.

Кроме того, для любителей спорта был установлен комплекс с турниками и грушей для занятий боксом, современные тренажеры под открытым небом и столы для настольного тенниса. Появилась и зона для игры в шахматы.

Жители д. 26, корп. 4 получили обновленную детскую площадку для малышей. На ней установили игровые комплексы с горкой, элементом для лазания, развивающими панелями, каруселью и качелями-балансирами. Помимо лавочек и парковой качели с навесом здесь разместили необычные места для отдыха, сделанные из цельных камней.

В Тропарево-Никулино – в микрорайоне между проспектом Вернадского, Ленинским проспектом и ул. 26 Бакинских Комиссаров – комплексно благоустроили сразу три дворовые территории.

«Обновили несколько детских площадок. Ребятишкам пришлись по душе яркие комплексы в виде вертолета и космических ракет, а также необычные многоуровневые лабиринты с трубами, кольцами, спиральными горками, канатными лестницами для лазания и элементами-волнами. Последние могут заменить полноценный поход в веревочный парк. Не забыли и о привычных ребятам качелях-гнездах, качелях-балансирах и каруселях. Сделали новые спортивные площадки. Комплексы с турниками и боксерскими грушами соседствуют с современными уличными тренажерами для всех групп мышц. Еще в микрорайоне появились зоны тихого отдыха с лавочками, парковыми качелями и место для игры в шахматы», – пояснил мэр.

Кроме этого, здесь была организована площадка для выгула собак с современным оборудованием для игр и дрессировки животных. Также были отремонтированы дорожки и обустроены спуски для маломобильных горожан.

В Крылатском благоустроили территорию между ул. Осенняя и Рублевским шоссе.

«Архитектурной доминантой и украшением микрорайона является храм князя Владимира, открытый весной этого года. В рамках проекта обустроили удобные лестничные марши к храму со стороны шоссе, а также пандусы для маломобильных горожан. Обновили и расширили пешеходные связи на прилегающей территории. Для прихожан создали дополнительное парковочное пространство. Неподалеку разместили деревянную горку, с которой совсем скоро можно будет весело скатываться на ватрушках», – отметил Собянин.

Также на территории высадили деревья, установили опоры наружного освещения, архитектурно-художественную подсветку, а также лавочки и парковые качели с навесами.