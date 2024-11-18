Для московских школьников проведут ряд джазовых проектов

В Москве стартовал проект «Джаз в московские школы», в рамках которого для учащихся 7—11 классов в течение учебного года проведут 30 концертов.

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Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В рамках нового проекта «Джаз в московские школы», ребята познакомятся с шедеврами мировой музыки, что поможет им не только углубить свои знания в области искусства, но и поможет развить креативное мышление, а также расширить кругозор. В течение учебного года артисты проведут для учащихся 7—11 классов 30 концертов в разных школах, расскажут им об истории направления и о его влиянии на мировую музыкальную культуру, — заявила Ракова. Ее слова приводит Агентство «Москва».

В пресс-службе комплекса социального развития столицы рассказали, что первый концерт состоялся в школе №1514. Перед школьниками выступил Большой джазовый оркестр под управлением выдающегося музыканта Петра Востокова, исполнивший классические и современные композиции. Помимо этого, в программе приняли участие артисты Московского драматического театра имени Сергея Есенина: они встречали гостей в образах Лайзы Миннелли, Эллы Фицджеральд и других известных джазовых музыкантов.

Школьники могли сфотографироваться в тематических фотозонах, принять участие в квизах об истории джаза и эпохе его расцвета, а также освоить степ, чечетку и чарльстон на мастер-классах, став частью большого музыкального флешмоба. В течение текущего учебного года такие концерты смогут посетить более шести тысяч детей.