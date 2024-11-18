В Восточном административном округе Москвы отремонтируют жилой дом

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома в районе Гольяново в Восточном административном округе, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Девятиэтажный многоквартирный дом 1968 года постройки расположен по адресу Уральская улица, 4.

— Специалисты проведут локальные восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций в квартирах и подъездах, а также отремонтируют фасад, цоколь, входные группы и кровлю здания, — рассказал Иван Щербаков.

В квартирах приведут в порядок стены, потолки и полы: заменят обои, восстановят покрытие из линолеума, ламината и плитки. В санузлах заново построят перегородки ниш стояков водоснабжения и канализации, поменяют керамическую плитку, оштукатурят и покрасят потолки.

Очистят поверхности фасада и цоколя, поменяют двери в подъезды и оконные блоки на лестничных площадках, отремонтируют откосы, плитку на стенах и колоннах входных групп заменят штукатурно-декоративным покрытием, расчистят и покрасят козырьки.

На кровле здания поменяют покрытие и металлическое ограждение, отремонтируют надстройки.