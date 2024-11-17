В Москве восстановили 14 домов-памятников

Столица - единственный регион, где город субсидирует жителям во время капремонта реставрацию многоквартирных домов, признанных объектами культурного наследия. Ведь какими бы состоятельными ни были жильцы, качественно восстановить такие дома им не по карману. Чтобы сохранить историческое наследие, с 2020 года город начал помогать им. За эти годы отреставрировано 44 жилых памятника, из них 14 - в этом году. Расскажем о самых необычных строениях.

© Российская Газета

Приводили в порядок в этом году в основном дома рубежа 19-20 веков. Им важнее всего было заменить коммуникации. "При составлении проектов реставрации используются новейшие технологии, включая лазерное сканирование. Это позволяет максимально точно восстановить уникальный облик каждого дома", - рассказал "РГ" Евгений Чуищев, замгенерального директора Фонда капремонта Москвы (ФКР).

Знаковым из объектов года стал доходный дом страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре, 6/1. Два его корпуса построены в 1899-1902 годах по проекту архитектора Николая Проскурнина. Они занимают почти квартал. Фасады оформлены в духе позднего итальянского ренессанса с элементами модерна. Можно на них найти горгулий, башенки-эркеры и многое другое. Известный архитектор Ле Корбюзье был сражен постройкой, что предлагал в старой Москве оставить только ее.

"В части реставрации вернули утраченные элементы фасада. Например, воссозданы кованые элементы ограждений балконов, дубовые дверные и оконные заполнения. Мастера восстановили утраты облицовки цоколя из розового армянского туфа и угловую готическую башенку с часами, - уточняет Евгений Чуищев. - В подъезде реставрация коснулась доломитовых ступеней, метлахской плитки".

Одновременно велся и капремонт. Теперь у здания новая кровля, отремонтированные подвалы и инженерные коммуникации.

Еще один объект - "Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев" на Остоженке, 7, стр. 1, возведенный в 1905 году под руководством архитектора А. В. Иванова в стиле поздней эклектики. Его фасад украшают руст, барельефы, кронштейны. Часть оконных пространств выделены замковыми камнями или обрамлены наличниками и сандриками. При реставрации внимание уделяли деталям: восстановили латунную фурнитуру, кованые ограждения лестниц. Кстати, одним из жильцов дома был актер Виталий Соломин.

В Басманном районе завершился капремонт с реставрацией доходного дома Меркеля, украсившего своим необычным фасадом Архангельский переулок. Он возведен в 1912 году. Во время реставрации вернули первозданный вид лепному декору фасада, подъездам внутри. В рамках капремонта отремонтировали крышу, подвальные помещения и ряд инженерных систем. Интересно, что знаменит этот дом был своим жильцом, известным стоматологом Павлом Дауге. Одним из пациентов был Владимир Ленин.

Между тем

30 ноября в столице пройдет бесплатная экскурсия "Капитальная Москва". Это совместный проект историка-москвоведа Даниила Давыдова и ФКР Москвы. Подробности: fond.mos.ru