Тайная ночная жизнь панды Катюши попала на видео

Воспитанница Московского зоопарка панда Катюша пытается ходить по канату, когда никто не видит, рассказала руководитель учреждения Светлана Акулова. В своем Telegram-канале она показала видео, как бамбуковый медвежонок ночью старается удерживать равновесие.

Ночная тайная жизнь Катюши разная. Например, иногда она канатоходка, — подписала Акулова видео.

Фанаты Катюши в комментариях пришли в восторг от акробатических навыков молодой панды и в шутку уготовили ей будущее на Олимпиаде. Зрители отметили, что у медвежонка задатки каскадера, но некоторые обеспокоились безопасностью зверя. Однако Катюша, ловко переваливаясь по канату, в целости вернулась на деревянный помост.

До этого холод и снег не остановили папу Катюши, панду Жуи, перед прогулкой. Медведь вышел в свой вольер, неспешно побродил по заснеженной земле, а затем забрался на деревянные конструкции. На некоторое время он скрылся в своем убежище, а потом вышел из него задом, виляя хвостом. Лунная походка Жуи позабавила гостей зоопарка. Дети удивленно спрашивали родителей, почему панда ходит задом наперед, и те отвечали, что животное стесняется.