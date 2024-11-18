Москвичи заметили редкую птицу в Строгинской пойме

Жители столицы заметили в Строгинской пойме редкую птицу — красношейную поганку. Информация об этом появилась в понедельник, 18 ноября.

Увидев редкого жителя водоемов, москвичи передали информацию о своем наблюдении в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Орнитологи выехали на место и зафиксировали, что в Строгинской пойме действительно находится редкий для столицы представитель пернатых, сообщает пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Красношейная поганка — небольшая водоплавающая птица, занесенная в Красную книгу России. Она гнездится на севере европейской части России, часто селится на озерах среди верховых болот. Птица примечательна своим окрасом: между глазами у нее находится ярко-рыжий пучок перьев, шея и грудка так же рыжего цвета, а крылья темные. Поскольку красношейная поганка предпочитает держаться подальше от берега, хорошо рассмотреть ее удастся с помощью бинокля.

Натуралисты-любители расширили представление ученых о животном мире Москвы. По словам экспертов, наблюдение за птицами стало популярным увлечением многих горожан, поскольку позволяет полюбоваться многообразием пернатых обитателей столицы.

1 сентября в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города сообщили о появлении краснокнижных серых цапель в столице, которые считали исчезнувшими на территории города. Специалисты отметили, что прилет этих редких птиц говорит о благоприятной экологической обстановке.