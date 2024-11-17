Москвичей предупредили о резкой смене погоды

В столичном регионе на следующей неделе завершится климатическая осень, произойдет резкая смена погоды, предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

До середины недели в Москве ожидается облачность, не исключены кратковременные осадки в виде дождя, после чего горожане ощутят приход настоящей зимней погоды, отметила метеоролог.

«Уже 21 ноября можно считать последним днем осени, когда дневная температура еще будет колебаться у отметки в плюс 3–5 градусов», — пояснила Позднякова.

Затем усилится ветер, и характер погоды резко изменится,уточнила синоптик. Так, в интервале 22–23 ноября осадки сменятся снегом, а после 24–25 ноября температура воздуха уже будет отрицательная не только в ночные, но и в дневные часы.

Температура в Москве побила 80-летний рекорд

Снег, который выпадет за эти дни, ляжет в зиму и не растает, потому что температура воздуха будет стабильно отрицательной, констатировала Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что россиян в ноябре ожидает «снежный сюрприз».

По его данным, на западе Московской области (в Можайске и Волоколамске), в пятницу, 22 ноября, можно будет лепить снеговиков и даже встать в выходные на лыжи, а на востоке (в Егорьевске и Шатуре) снег едва-едва прикроет траву.